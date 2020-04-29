台股限空令是否提前退場的指標，再限縮成美國兩州。金管會主委顧立雄29日表示，台灣新冠肺炎疫情控制相對不錯，美國很多州也開始陸續解封，而台股限空令目前以實施三個月為原則，但可以再觀察幾天，若美國疫情重鎮紐約州與加州亦獲得有效控制，股市不再因疫情高度波動，則限空令可考慮提前退場。

顧立雄強調，台股在3月19日祭出的限空令，是相對「溫和」的措施，因為是針對前一日跌幅逾3.5％的個股，隔一交易日不得以平盤以下價格放空，仍是有一定的交易量，但如歐洲很多國家是直接禁止放空，如果歐洲這麼嚴格的股市限制措施，都還沒有討論提早退場，那台股這麼溫和的措施，就更不用著急。

不過因為外界仍是關心台股限空令退場時間，顧立雄強調，就是台股回歸基本面，目前台股殖利率仍有4％多，仍是「適合投資的市場」。

但台股無法自外於世界各市場而獨立運作，所以即便台灣疫情控制較佳，仍是可能受到其他國家疫情影響投資人信心。

顧立雄表示，美國現在有很多州，已經開始逐漸解除限制，但金管會看的「關鍵指標」有二州，即重症較多的紐約州跟加州，若這兩州也開始回復正常經濟活動，也從科學證據彰顯這兩州疫情已經得到有效的控制，不會再因為新冠肺炎的因素波及，讓資本市場有高度波動時，也許就是金管會考慮台股限空令提早退場的時候。

目前距離台股限空令實施期限還有七週的時間，但美國紐約州及加州可能還需要一點時間，因此顧立雄表示，主要還是以三個月為原則，可能會如期退場。

(工商 )