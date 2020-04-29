中華信評今（29）日表示，由於市場波動加劇，國泰金控集團大多數受評成員展望調為「負向」，原有評等獲得確認。

今天被調整信評展望，由「穩定」調為「負向」的國泰金控集團企業，包括國泰人壽保險股份有限公司（國泰人壽）、國泰金融控股股份有限公司（國泰金控）、國泰世紀產物保險股份有限公司（國泰產險）、以及國泰綜合證券股份有限公司（國泰證券）。

標普全球評級4月中旬率先預警亞太區保險業面臨全球市場中「疫」的危機，標普台灣子公司中華信評金融評等部門就開始行動，約訪受評的台灣金融暨保險業者，了解各公司在疫情期間面臨的財務等風險。

中華信評表示，COVID-19疫情爆發引發的經濟普遍衰退情勢已使金融市場震盪加劇，並提高了中華信評下修目前對於國泰人壽資本與獲利能力在令人滿意等級之評估看法的可能性。

中華信評先將國泰人壽的評等展望由「穩定」調為「負向」，並確認國泰人壽的發行體信用評等與財務實力評等維持不變。 中華信評認為，國泰人壽為國泰金控集團旗下的旗艦公司，因此國泰人壽信用結構的任何變動都將會影響整體金控集團的集團信用結構。基於此，中華信評亦將國泰產險、國泰證券、以及國泰金控的評等展望調為「負向」。同時，中華信評並確認前述三家受評公司的評等。

國泰金控另一個重要子公司國泰世華銀行，此次並未受到評等變動的影響。中華信評今天確認國泰世華商業銀行的評等，與其為「穩定」的評等展望維持不變。而且，中華信評也確認，國泰世華銀行發行的各期受評債券之債務發行信用評等維持不變。

(工商 )