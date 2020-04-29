遠東商銀舉行法人說明會，自結第一季稅前盈餘為3.97億元，較去年同期的13.66億元大幅減少，主要受肺炎疫情衝擊投資收益的結果，但該行強調，投資部位比重債多於股，因此預估未來到期後大部份將回沖，統計4月以來股債市反彈，信用利差改善好轉後，已回復1/4～1/3。

遠銀表示，該行存放款結構去年以來均延續既訂計畫，但其中活存部份成長相對快速，且存放比今年第一季則回復到較同業相對高的水準。資產品質方面，逾放比與放款覆蓋率均維持優於同業的水準。第一季獲利表現低於去年同期，主要是投資操作損失及擴大提存二大原因。

遠銀指出，受到肺炎疫情影響，整體金融市場大波動衝擊，該行投資操作也受到衝擊，但由於投資操作部位，股票並不多，主要以債券為主，待未來疫情過去，市場回歸基本面，到期後獲利將可回復。另有關擴大提存，主要都是一些老案子，且處理的結果較不理想，基於逾放比的管控，採增提或直接打消的原則。

(工商 )