防疫產品在新冠肺炎疫情下熱銷，「SNQ國家品質標章」自17項防疫產品中，評選出今年第一批獲認證產品10項，包括永豐餘的橘子工坊、紫外線除菌棒以及臭氧水生成機等都榜上有名。

此次獲認證的產品包括清潔抗菌液、粉和慕斯共6項，還有機器類3項、洗衣精1項，除符合SNQ強調的「科學實證」、安全和品質要求外，普遍也有環保或對環境友善的特性，分別表現在原料、使用後對環境無害以及減少耗材使用等三方面，例如6項清潔抗菌產品中有半數是運用天然蜆殼、橘油和食品級制菌成份製成較安全的產品；而機器類產品可減少瓶器耗材的使用，本次3項機器皆便於攜帶，包括容易使用的紫外線除菌棒，以及可破壞14種細菌病毒、長18公分、僅重25公克、1分鐘即可生成臭氧水的藍氧棒等。

SNQ推廣中心副執行長陳宛蓉表示，防疫產品要有科學實證，消費者應注意不要輕信行銷廣告內容，應以理性和科學的角度判斷或選擇有認證標章產品，並可至SNQ官網查詢認證產品的相關資訊。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，此次通過的產品中最多有針對16種病毒和細菌提出有效的檢驗結果報告，但並不包括這次的「新型冠狀病毒」（COVID-19），這是因為操作該病毒株必須在高規格的實驗室，故尚未用來直接檢驗防疫產品的效果。

在新冠肺炎疫情期間，許多SNQ認證產品的業者紛紛自主投注物資協助抗疫，例如免費提供氫氧設備、水神製造機給第一線防疫保健使用，或將抗菌液捐贈給民眾、弱勢者和美日新越等國。

疾管署前主秘陳穎慧表示，因應國際援助需求，通過認證的防疫產品名單也會提供給相關國際事務單位，作為後續援助國外防疫物資的參考。

「SNQ國家品質標章」防疫產品類今年還有兩個梯次的評選，另也有關於保健食品、化粧品、醫療保健器材、生醫應用、藥品和長照等產品類別可供業者申請認證。

(工商 )