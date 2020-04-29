為搶攻連假旅宿商機並超前部署暑假旅遊新場，旗下有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店，以及寒舍艾麗酒店的寒舍集團，以優惠房價自即日起至8月31日止首次推出「寰遊寒舍」住房專案，每晚含稅新台幣4999元，即可入住台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店或寒舍艾麗酒店，並贈送6000元現金禮券，每家飯店每日限量10間，更多細節可洽各飯店官網或訂房組。

寒舍集團推出的「寰遊寒舍」住房專案，回饋的6000元現金禮券包含：台北喜來登大飯店全館通用之2,000元餐飲禮券、台北寒舍艾美酒店全館通用之1,000元餐飲禮券，寒舍艾麗酒店全館通用之1,000元餐飲禮券，以及礁溪寒沐酒店2,000元住宿禮券。

寒舍集團的「寰遊寒舍」回饋6000元現金禮卷，可直接折抵、可送禮亦可自用。寒舍集團營運總經理戴文龍表示，寒舍招待持券的消費者免費品嚐星級美饌，不侷限於入住期間，只要在今年12月30日前都可依自身需求任選寒舍旗下13家餐廳預約用餐，無論母親節、父親節、七夕情人節、耶誕節等特殊節日都能直接折抵消費，亦可選擇榮獲米其林二星肯定的請客樓餐廳，享受星級美食。

寒舍集團希望透過限時限量的優惠活動，讓賓客啟動預先搶購，遞延享受的消費禮遇。以「礁溪寒沐酒店2000元住宿禮卷」為例，可直接折抵住宿費，輕鬆體驗泡湯紓壓、戶外游泳池與充滿玩趣互動的兒童休憩區，一網打盡親子家庭遊與周休二日想來場閨蜜輕旅行的粉領族，提前規劃暑假玩水與秋冬泡湯旅行，為親子時光增添幸福回憶。

(工商 )