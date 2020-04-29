想看世界著名美景「曼哈頓懸日」不用千里迢迢跑到美國啦！中央氣象局日前發布台北市懸日特報，從4月29日至5月4日，連續6天，台北市忠孝東西路與峨眉街等路段，有機會在無雲遮的狀態下賞到懸日景象。
絕美「曼哈頓懸日」再度降臨台北，29日黃昏時刻登場，忠孝西路與中山南路口不到日落時分便擠滿追逐懸日的攝影愛好者，雖然疫情期間中央呼籲社交距離，但大批人潮仍擠在忠孝西路天橋拍照。
台北市忠孝西路的天橋上擠滿了民眾，架好照相機、攝影機準備拍攝懸日美景。
氣象局也幫民眾整理好每日最佳觀賞時間點。
台北市懸日預報
觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）
最佳觀賞時間：
4/29 17:58~18:18
4/30 17:55~18:15
5/01 17:52~18:12
觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）
最佳觀賞時間：
5/02 17:59~18:19
5/03 17:56~18:16
5/04 17:53~18:13
(中時 )
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