朱智賢。(取自朱智賢微博)

港姐朱智賢（Ashley）與已婚男星黎振燁，拍攝港劇《食腦喪B》日久生情，竟趁著正宮懷孕之際，大搞不倫戀被踢爆，男方一夕由暖男淪渣男，朱智賢也被封為「新一代姣精」！稍早在經紀公司無線電視的安排下，朱智賢終於現身，緊牽男友謝東閔召開記者會，痛哭道歉表示知道自己做錯了！

朱智賢被踢爆背著男友謝東閔，與已婚男星黎振燁約會甜吃粉紅色心型蛋糕。據悉，不倫戀被踢爆當下，她第一時間立刻哭求男友原諒，並交代偷吃來龍去脈，果然獲得男友諒解，並陪伴出席今日記者會。

謝東閔坦言今天會陪女友出席記者會，是因擔心女友承受不了這壓力，「她已經將所有事的來龍去脈講給我聽，我也清楚所有事情，我在現階段會陪妳走過這一關。」謝東閔話說到一半開始哽咽，自責忙於工作，疏忽女友，希望外界能給朱智賢一次機會，讓她反省。

而朱智賢也痛哭向外界道歉，令大家失望了，她知道自己做錯，對不起她所愛的人，對不起給她機會的人，也想在這裡跟被她傷害的人對不起，說完即在男友陪伴下快閃離去。

另外有傳原本無線電視也想安排車輛接送黎振燁與懷孕老婆，為不倫戀解套，但女方就因為不願意配合做戲拒絕。

(中時電子報)