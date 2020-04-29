台大雲林分院院長黃瑞仁說「勇氣不是天生的」，參與救治的每個同仁都怕被感染，制度上按照標準程序，同仁有專業能力加上勇氣，承擔了任務。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院搶救奧捷團重症母女檔脫險，醫護人員的沉重壓力難以想像，院長黃瑞仁說，「勇氣不是天生的」，參與救治的每個同仁都怕被感染，制度上按照標準程序，同仁有專業能力加上勇氣，承擔了任務。

「勇氣不是天生，沒有一個人打仗不害怕的，在制度上我們必須保護這些同仁」，黃瑞仁表示，院方不斷思考如何保護同仁，想了之後，做看看，也做到了。

他說，每一個照顧心冠肺炎的患者都恐懼，按照標準作業流程，以最高等級來要求，每一個人穿上防護衣後，資深的護理人員幫忙檢查，N95口罩是否密合、 防護衣是否完全安全，確認後才進去照護病人。

黃瑞仁表示，第一個難關是插管，第二個關卡是病患插管後是否發生感染，最後印證團隊和環境兩個環節都達成任務，「謹守標準作業程序，保護同仁是我們最重要的環節」。

從臨床的照護、插管的過程、 轉送，參與的人員都做體溫監測，醫師、護理師、呼吸治療師、清潔人員、保全沒有一位發燒，也沒有人離職。

黃瑞仁告訴同仁，「評鑑是看演習，真正照顧重症的病人是真正打仗：麻醉能不能順利、插管能不能成功。」

他說，同仁經過這樣的打仗，知道照著標準程序就能展現專業、勇氣，承擔這個任務很艱辛，團隊看到病患恢復有種成就感與榮譽感，也感到自己的專業有價值。

(中時 )