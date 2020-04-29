內政部29日審議桃園航空城區段徵收計畫，經過馬拉松審查，最後決議修正通過，桃園市長鄭文燦表示，修正後報內政部核定，預計今年8月辦理土地公告徵收，桃園市政府並成立專責單位「航空城工程處」，負責區段徵收工程，由市長親自召開「航空城專案會議」，推動航空城這個城市大轉型的計畫。

桃園航空城計劃自2013年行政院核定重大建設計劃以來，已經過七年，民眾關心的安置問題，如弱勢家戶、差額地價、承購或承租安置住宅的補貼措施，以及土地徵收公告及區段徵收執行工作的規劃期程，桃園市政府將儘速修正，報請內政部辦理核定作業。

未來桃園航空城計畫的地上物拆遷補償作業及公共工程規劃由桃園市政府統一辦理，區段徵收工程則由民航局與桃園市政府分開辦理。在拆遷安置方面，以「先建後遷」及「就近安置」兩大安置原則，合法農舍土地面積較大者，除妨礙都市計畫者外，將優先就地安置申請。此外，桃園市政府推出全新的安置街廓及安置住宅，改善大園、蘆竹等機場周邊較為老舊的住宅環境，以一次開發的方式，提供地主更好的居住條件。

針對拆遷補償部分，桃市府加碼拆遷補償價格，重建補償金額約每坪8萬至9元，也考量因為桃園機場興建與這次航空城計畫所形成的「二次拆遷社區」，過去未取得建照，將研議補償費用以合法建物的90%計算，也可領取自動拆遷補償45%。

在產業引進及發展部分，鄭文燦表示，桃園市政府已啟動前期招商作業，包括航太維修、倉儲物流、綠能產業、智慧車輛、生技醫療及雲端產業等六大航空城產業，潛在投資廠商意願甚高，優先產專區將近120公頃將於兩年內取得，提供設廠用地。

(工商 )