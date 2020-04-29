肺炎疫情衝擊全球經濟，各國貨幣與財政救市政策齊發，台新銀行建議民眾，積極採取短線因應策略，布局債券相關產品，至於長線布局可採定期定額投資，切入美股與科技類股潛力市場，掌握疫情過後的回升行情。

台新銀行表示，美國3月非製造業PMI降至52.5，跌幅創12年最大，至3月底，美國首次申領失業金人數暴增至665萬人，超越金融海嘯時期並創下歷史新高，顯見疫情已影響實體經濟表現，全球央行除協同穩定市場，紛紛採取降息與無限量寬鬆計畫，美國政府推動規模高達2兆美元（佔美GDP近10％）財政刺激方案，其他國家料將陸續跟進。

依據摩根史坦利預估，各國政府推出財政刺激總規模已達3.1兆美元，大幅超越2008年金融海嘯時期9,000億美元水準。這波寬鬆貨幣政策及財政刺激計畫，預期可望減緩疫情造成的經濟衝擊。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩指出，民眾可採取積極短線因應策略，布局債券相關產品。受疫情影響緊急變現需求劇增，導致高信評投資級債券，失去原有避險功能價格因而下挫，可望在全球央行挹注流動性後，價格有快速回復的行情。全球央行維持寬鬆貨幣環境下，新興市場美元債和優先擔保高收益債經過這次回跌後，高殖利率優勢浮現，可視本身風險屬性和風險承受度選擇，提高低利環境下的現金流。

盛季瑩分析，長線來看，經濟學家預估疫情對經濟影響將集中於第二季，在疫情獲得控制後遞延需求將呈現反彈，今年下半年及明年景氣可望重返常軌，由於此次美國的財政與貨幣刺激力道規模大，且美股經回檔修正，評價面優勢逐漸浮現，預期美股長線將扮演股市回升與經濟復甦的領頭羊。

從產業面觀察，應防疫需求興起的遠距辦公及宅經濟產業，均需仰賴5G的高速運算，在疫情催化下，預料5G相關科技應用會是未來長線發展主流趨勢。盛季瑩認為，第二季市場大幅震盪時進行長線布局，採取長線定期定額投資方式切入上述美股與科技類股潛力市場，透過定期定額的微笑曲線，掌握未來回升行情。

台新銀行即時監控與評估金融市場變化，經由智慧理財平台「智多新」提供民眾多元投資組合，民眾居家防疫或宅在家時更可以利用「智多新」智慧理財平台掌握長線投資機會，自動調整投資策略，即時反應市場變化。盛季瑩說明，「智多新」除推薦的投資組合外，也提供民眾參與投資組合決策，可依個人對市場趨勢看法進行標的篩選，不論是理財達人或是投資新手，都可在「智多新」智慧理財平台上打造最符合個人需求的投資組合。

台新銀行財富管理秉持「專業領航 認真守護」的精神，以開放式平台提供最多元的創新金融服務及產品，滿足民眾多樣化需求，是民眾投資理財的智慧好夥伴。盛季瑩提醒，民眾在防疫時期，可透過該行的線上通路動態調整資產規劃策略，隨時反應市場變化，朝著理財目標邁進。

(工商 )