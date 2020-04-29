美國蘋果公司將在當地時間4/30發布財報，有專家搶在財報前送暖，認為蘋果在「舊機種降價」加上「新平價機推出」等兩大亮點支持下，將拉抬蘋果在疫情過後的復甦力道。

路透社報導，投行Evercore分析師Amit Daryanani發布報告指出，「疫情雖然影響終端消費需求，但這些需求只是遞延而非消失，蘋果透過在大陸市場降價舊機種iPhone11，以及推出平價機iPhone SE，都能吸引消費者購買意願，讓蘋果在經濟復甦後的市場競爭上，站在有利的位置」。

研究公司Canalys中追蹤智慧機產業的Nicole Peng也說，在經濟疲弱的環境下，人們會降低不必要的支出，因此，蘋果推出高性價比的iPhone SE，更能吸引果粉換機。此外，路透社提到，由於大陸手機品牌廠如OPPO、Vivo皆陸續推出旗艦機，以打入高階市場，然而這也使部分注重CP值的消費者轉買iPhone，因而丟失市占率。

整體而言，大陸身為第一個從疫情爆發後，逐漸開放經濟的國家，蘋果的降價策略確實起到作用，根據官方數據顯示，上月大陸iPhone的銷量年增21％，也比2月增長3倍多。至於iPhone SE推出後同樣預購熱烈，光是17日在大陸京東商城的預購量就已經突破34萬支，都顯見蘋果產品在經濟低迷之際，仍具競爭力。

(中時電子報)