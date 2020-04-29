北市21歲張姓男子因積欠債務，28日晚間7點21歲李姓男子打電叫他到迪化街2段民宅談判，不料一進門，就被拖到小房間痛毆，直到晚上12點，因延誤就醫死亡，李等人隨即分乘2輛轎車往北海岸逃逸，今天中午11時許，其中1輛自撞護欄受傷送醫，警方循線緝獲李男等人，將依殺人罪偵辦。

李嫌被捕後，跟警方說，因為張欠他父親一筆20萬債款，所以是幫他父親催討債款。但是警方說，李嫌父親已在2004年去世，當時張男才5歲，怎可能會欠下李父親20萬元，認為李在「畫虎爛」，還要深入追查。

張男年紀輕輕就有心臟方面疾病，因積欠債務，遭李男不斷追討，昨晚間到民宅內談判，卻遭8人持棍棒毆打，全身多處瘀血，晚上12點多已奄奄一息，李等人感覺苗頭不對，才趕緊通知救護車，張男經急救仍宣告死亡。

警方根據屋主提供的資料，循線找到李等人分別搭乘2台轎車在新北市石門區活動，隨即沿著濱海公路找人，直到11點多，才發現凶嫌使用的車輛自撞圍牆，警方立刻趕到台2線27公里處，車上4男2女送醫，而李嫌轎車到場了解，遭警當場逮捕。

受傷的嫌犯現有2人在醫院治療，3人被帶回警局製作筆錄，警方預計晚間報請士林地檢署指揮偵辦，明中午將移送檢方複訊。

(中時 )