張孝全（右）與許瑋甯在《誰是被害者》合作找出真相。（Netflix提供）

張孝全（右）與許瑋甯在《誰是被害者》合作找出真相。（Netflix提供）

近期最受矚目的好戲Netflix華語獨家影集《誰是被害者》，30日下午3點開播，8集一次上架，該劇由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派巨星主演，張孝全飾演患有亞斯伯格症而與周遭疏離的專業鑑識員方毅任，他透露在建構角色時有閱讀大量與亞斯伯格相關資料，為了詮釋人格特質，講台詞時需要花比較多的心力練習，因為方毅任講話很快，加上會有大量專有名詞，所以他會在家裡不斷練習。

劇中，張孝全為了第一時間得知尋找到女兒的線索，與許瑋甯飾演的嗜血記者徐海茵常在車中交換情報，其中一場許瑋甯逼著他希望能得到更多線索，否則要寫報導，直指「嫌疑人（張孝全劇中女兒）與鑑識人員有父女關係。」的情節，讓張孝全在車中抓狂發洩，精湛傳神演出角色可能的反應。他說，「一開始劇本沒有這一場戲，在做角色與劇本功課時，認為該角狀態裡，多年沒看到女兒，而人生最大的遺憾是離開他建造的家」，因此當許瑋甯逼迫他時，是把他逼到極點的。

導演莊絢維對張孝全在拍攝時會不自覺地眨眼和用臉部肌肉去推動眼鏡的模樣印象深刻。張孝全透露，他第一次戴上方毅任的粗框眼鏡，就不自覺開始眨眼，還會用耳朵附近的肌肉去推眼鏡，當透過現場螢幕看回放時，也和導演一起決定讓這個小動作成為方毅任處於壓力狀態下的自然反應。莊絢維拍攝完該鏡頭時，忍不住問張孝全這是不是他故意設計的小動作，沒想到張孝全說是他不自覺的反應，於是兩人就決定把這樣的動作保留。

該劇也公布片頭設計，從存在與哲學上的意義及價值，再以劇本中角色的帶入象徵性物件，片頭所用到的影像，都是劇中所出現的元素與物件，包含受害者的Ｘ光照片與須透過透過顯微鏡細看所有證物等，利用雙重疊影和快速閃爍來呈現，特別的是，單元名用指紋顯影去呈現，暗示已查明真相感。Netflix華語獨家影集《誰是被害者》4月30日全球獨家首播。

(中時 )