基層里長、里幹事協助追蹤管理居家檢疫民眾，全天候待命，站在防疫最前線，台中律師公會、台中市會計師公會29日合捐千副護目鏡，並捐贈庇護工廠愛心餅乾，希望讓辛苦奔走社區的防疫人員能隨時補充體力。

市長盧秀燕代表全市近千名里長、里幹事受贈，感謝「雙師」公會，也強調大家如果持續團結合作，一定能夠戰勝疫情。

台中律師公會理事長黃幼蘭說，里長、里幹事服務大大小小的事項，守護社區安全，公會將感謝化為具體行動捐贈物資，還有庇護工廠愛心餅乾，幫助身心障礙者生計，希望物資能讓防疫人員補充體力。

防疫少群聚，正值報稅季即將到來，台中市會計師公會理事長蕭珍琪呼籲社會大眾，多選擇在家或辦公室採用「網路」申報所得稅，便利又可減少民眾到稅務機關申報所得稅時群聚現象。

市府法制局長李善植與律師公會成員都穿上律師袍，化身暖男律師，與盧秀燕一起戴上護目鏡，宣誓持續守護台中。

盧秀燕特別在捐贈會場一一唱名，讓到場的里長、里幹事接受掌聲表揚；稱讚他們在防疫工作中勇敢挺身而出，為市民服務、守護台中，是城市的「小尖兵」、「守護者」！

(中時 )