第二季多為石化廠密集歲休時點，伴隨5月歲休計畫增多，增添供需支撐，大陸PE、PP內銷報價回穩小幅上漲100～200元人民幣/噸。台塑(1301)、台化(1326)、台聚(1304)、亞聚(1308)營運增添支撐。

廠商表示，目前隨著地膜需求旺季結束，市場需求逐步轉弱，下游工廠訂單減少，惟部分下游存節前補貨需求，且大陸石化企業大部分上漲PE出廠價格，行情走堅發展。

此外，3月大陸PP（聚丙烯）產量206.71萬噸，年增7.43％。4月海外疫情蔓延，PP開工率小幅上升，但庫存略有減少，顯示需求有所回升，有利於降低PP的供應壓力。

影響所及，大陸中油西南拉絲膜料、高熔共聚上調200元人民幣/噸；中油東北聚丙烯拉絲、膜、流延膜、管材、共聚、注塑、薄壁、透明也調漲300元人民幣/噸，加上五一小長假臨近，下游有少量補庫需求，整體報價窄幅盤整、幅上行為主。

2020年是大陸聚烯烴產能擴張的大年，但在一季度恆力與浙石化開啟後，下一輪的集中投放要等到3-4季度，目前可能在2季度投產的新裝置僅有利和知信的PP裝置，產能為30萬噸/年，採用外購丙烯的方式生產。

(工商 )