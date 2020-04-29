中央流行疫情指揮中心再度宣布台灣零新增新冠肺炎病例，為感謝抗疫英雄及全民的努力，易遊網不僅釋出千元訂房的折扣碼來同慶，也推出眾多獨家飯店專案最高買1送1的優惠，若搭配折扣碼便可展開超划算的訂房優惠。

易遊網與薆悅酒店集團合作推出買1送1及住滿30小時的住房專案。（易遊網提供）

薆悅酒店集團獨家買1送1 住滿30小時最低每人8百有找

易遊網與「薆悅酒店集團」獨家合作，推出買1送1優惠專案，購買野柳館的無限海景客房，即贈西寧館含早住宿券，而訂購西寧館的特選客房，則贈野柳館的無限海景客房住宿券，含2客早餐，最低每晚含稅2999元起。此外，「薆悅酒店集團」全台旗下4館飯店，另有住滿30小時專案，可從早上8點入住，隔日下午2點退房，含2客早餐、每晚含稅1499元起；若訂購西寧館、台中館、五權館，入住當日於9點前入住，則還會加碼贈送第1天早餐。（上述優惠限6月30日前訂購入住）

宜必思台北建北酒店。（易遊網提供）

台灣首家「宜必思」搶先開賣 住26小時每人千元有找

法國雅高酒店集團旗下品牌「宜必思（ibis）」，台灣首間飯店落腳於台北市中山區，並於2月正式開幕，易遊網獨步全球搶先合作開賣「宜必思台北建北酒店」，並祭出住滿26小時專案，可於當日中午12點入住，隔日下午2點退房，含2客早餐、每晚僅1763元起，等於每人千元有找，就能入住國際連鎖商旅。

「慕軒飯店」、「和逸飯店」挑戰市場最低價

易遊網與國泰飯店觀光事業旗下飯店品牌獨家合作，「慕軒飯店」及「和逸飯店」全台各館包含台北民生館、台北忠孝館、台南西門館、高雄中山館，限時下殺37折起，每晚最低含稅1795元起，不僅是市場最殺價格，更加碼住房時數，早上11點入住至隔日下午3點，讓房客悠閒住好住滿28小時。

台北君品酒店。（易遊網提供）

易遊網還攜手許多飯店品牌推出限定獨賣專案，包含「兆品酒店礁溪」祭出含稅不到3000元的市場最低價，不僅含2客早餐，還享免費升等雅緻家庭房，再送積木博物館門票；「高雄富野渡假酒店」住滿27小時含稅1799元起，平、假日都同價，再贈2位兒童免費入住；「台北君品酒店」則有900分鐘美食美酒無限狂享專案，易遊網的獨家專案只要加價300元就可升等入住行政豪華客房，每晚含稅5599元起，在指定時間內無限享用VIP Lounge翰林軒的美酒美食，早餐、下午茶、HAPPY HOUR通通暢快吃，且可提前入住、延遲退房各1小時。

「Bar88」爆紅打卡餐點的雲朵咖啡。（易遊網提供）

除了多款飯店專案，在易遊網訂房還能享有其他娛樂消費優惠，包含與101觀景台獨家合作，6月30日前憑易遊網訂房訂單，可現享門票買1送1、只要300元的優惠價，平均1人僅150元，等同下殺25折，堪稱是史上最殺；此外，至88樓的咖啡廳「Bar 88」消費，menu全品項也能同享買1送1。若喜歡血拼，於全台三井Outlet服務台出示易遊網訂房訂單，即可兌換獨家優惠券1張，多家店鋪還可再享5%至10%折扣或現金折抵。

易遊網還推出大方贈送折扣碼的好康活動，滿2千折2百、滿3千5折3百、滿5千折5百，即日起限時領取至5月18日，入住日期可訂至今年12月31日，限於易遊網APP使用。另外，疫情期間，民眾多半都會先觀望疫情狀態再安排出遊，因此訂房決策時間也有延後的情形。根據易遊網台灣訂房2至4月的訂購分析，發現在入住前3天訂房的旅客比起以往激增3倍，因此易遊網也順勢推出4折起的晚鳥訂房優惠，讓晚鳥客也能撿便宜。

此外，易遊網也貼心提醒民眾，疫情期間出遊還是不能掉以輕心，務必牢記勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫守則，建議可多利用年假安排平日出遊，分散假日人潮，共同為台灣防疫盡一己之力。

(中時 )