立法院副院長蔡其昌29日台中市西屯區中山國中，捐贈棒球隊200多雙運動釘鞋，幫助球員在運動場上展現好身手，希望透過贈鞋活動，吸引各界對棒球運動支持與重視，也祝賀中山國中棒球隊榮獲全國亞軍。
中山國中棒球隊是傳統棒球勁旅，在沒有後援會的情況下屢創佳績，蔡其昌獲悉中山國中棒球隊的經費有限、球員裝備亟需擴充更新，昨日號召鑽石運動用品集團協助，贊助價值約40萬元的棒球釘鞋200雙給中山國中棒球隊。
蔡其昌強調，台中市應該全力支持基層棒球，希望社會企業可以投入基層棒球的培育，體育需要企業的資源及政府的協助，選手才能在無後顧之憂環境下培訓，從基層做好扎根，勉勵棒球隊，努力追夢，未來台灣選手才有在世界揚威。
中山國中棒球隊以「堅持到底、永不放棄」的精神，這次全國硬式聯賽，學生展現全力在球場上拚搏，滑壘、盜壘全用上，贏得佳績，蔡其昌強調，「當全球注目台灣職棒與女壘開打的同時，基層棒壘球更需要我們關心！」
蔡其昌也勉勵棒球隊，大家努力追夢，或許下一個MLB球星就來自於中山國中棒球隊，更與在場球員高呼，誓言奪下下一屆冠軍。
(中時 )
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