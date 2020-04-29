美國北卡羅萊納州2周前出現民眾上街示威「反封城、反居家令」。不過，諷刺的是，抗議活動領袖惠特洛克（Audrey Whitlock）稍後也被確診感染新冠肺炎，必須隔離14天。之後，她向支持者宣稱隔離期已結束，將繼續投入街頭抗爭，此舉引來美國網民炮轟，痛批她根本是「殺人犯」。

據報導，反封城團體「重啟北卡」（REOPEN NC）固定每周二在州長庫柏（Roy Cooper）的官邸旁集會抗議，要求州長撤銷封城令，讓他們恢復原有的生活，並認為強制隔離政策違反憲法。這場街頭抗議已持續3周。發起人之一的惠特洛克缺席前2次抗議活動後，遭人踢爆她已確診，需強制隔離14天。另1位發起人史密斯（Ashley Smith）亦證實此事，但強調惠特洛克3周前就已確診，隔離期間皆未外出。

惠特洛克於26日晚間，透過社群媒體表示隔離期已過，期間她並沒有出現任何症狀，因此將出席28日的抗議活動。最終，抗議活動發起人史密斯等共4名示威者遭到警方逮捕。

美國網民認為，此事相當諷刺，也呼籲其他參加示威的民眾應該趕快接受病毒檢測。網有認為，示威民眾根本不了解疫情的嚴重性，發起人惠特洛克和史密斯的舉動造成其他人陷入風險，若免疫力較差的人感染，甚至可能失去生命，怒斥他們如同「殺人犯」。

(中時 )