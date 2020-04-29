勞動力發展署中彰投分署攜手產業界把脈「危機管理-觀光產業受疫情影響之評估與因應對策」，對抗疫情之道，政府各部會擬訂多元紓困方案，有助支持企業及勞工朋友的生計維持業界，業界互相鼓勵要撐下去，度過難關才能不被疫情打敗。

新冠肺炎疫情籠罩全球，觀光產業衝擊嚴重，生意哀鴻遍野，勞動力發展署中彰投分署邀請台中市旅行商業同業公會副理事長楊琮霖，以「危機管理-觀光產業受疫情影響之評估與因應對策」為題，分享該產業對抗疫情之道。

楊琮霖指出，疫情史無前例，雖催化部分新興產業的發展，但對國際觀光業務造成衝擊，旅行社業務幾已停擺，國內飯店業者因有60％至65％為承租，若疫情持續延燒，對飯店業者將是一大挑戰。

參與多場政府紓困計畫的靈知科技總經理林吉財直言，許多旅館業者多積極詢問紓困貸款，若沒有完善的還款計畫，可能造成後續問題；當前觀光業應思考跨業連結，結合遊程推動智慧旅遊，以聯盟的方式建立平台預做準備，在國內疫情結束後，推動國內企業員工旅遊或培訓活動的服務計畫，可說是另一思考方向。

日月潭雲品酒店總經理陳惠慈認為，首要任務是搶救失業潮，同業或異業間應放下競爭，攜手結盟合作，雲朗集團與老爺、凱薩，國內三大飯店集團齊心合作創造藍海，共同發行聯合住宿券就是可參考的案例。

(中時 )