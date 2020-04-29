武陵農場為台灣防疫加油，宣布4月30日締造「五零」確診紀錄，當天送出50名額500元訂房折扣。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場蘋果花白裡透紅，散發淡雅香氣。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台灣防疫有成，締造連續4天零確診紀錄，各界期盼邁向「五零」。武陵農場為台灣防疫加油，慶祝持續維持防疫記錄，推出「五零武陵」訂房優惠專案，宣布明天4月30日繼續「＋0」，當天下午3點開放網路訂房，前50名優惠500元，歡迎遊客前進武陵農場疏緩緊繃的身心。

中央流行疫情指揮中心今日宣布零確診，網路上隨即有網友KUSO表示「連4零，今天就是0000Audi」 ，並預期隔天再零確診，將創造「五零」紀錄，就可以前進奧運（五環LOGO）或前進武陵農場（諧音五零）。

武陵農場表示，台灣可望創造5天零確診紀錄，只要4月30日當天宣布「＋0」，即提供訂房者5月份住房優惠，於4月30日下午3點開放網路預訂5月5日至31日房間，前50名訂房者即給予入住時500元優惠折扣，1人限訂1間。

武陵農場指出，農場地幅寬闊，身處山林之間，前來避暑吸收大自然芬多精，自然可以保持絕佳的社交距離。盼以高山美景、鳥語花香、燦爛的陽光、藍天白雲來療癒疏緩大家緊繃的身心，為台灣打氣加油，走出疫情陰霾。

(中時 )