以少女漫畫《蜂蜜幸運草》為代表作的日本漫畫家羽海野千花，日前以近年專注創作的《3月的獅子》為題，結合防疫概念，發布宣導勤洗手的插圖海報，免費供給大眾使用，讓漫迷又驚又喜。雖疫情是在今年爆發，但令人意外的是，這張防疫海報背後的緣由卻要回溯到20年前。

20年前，羽海野千花在網路上偶然看見一個部落格，有趣的內容令她留下深刻印象，雖因部落格版主不常更新而斷了追蹤，但過了多年後，她仍不時搜尋筆名，希望能看到版主的最新動向。直到某日看見一位醫師，正在電視節目上侃侃而談，她才突然意識到「這位醫師就是那位部落格版主。」

「即使我不知道部落格版主的真名，我也不知道為甚麼想到他，但我確定他就是那個人。」羽海野千花非常震撼，近日於輾轉間，她更發現這位醫師是正於防疫前線、從事新冠肺炎治療的醫師，便在17日於推特發布一篇長信，描述這段20年前開始的緣分，並關心醫師近況，倆人就此於網路上展開一段對話。

羽海野千花於推特中指出，她詢問醫師「不知我是否能在繪畫方面幫你做些什麼呢？」醫師回覆，希望羽海野千花能畫一幅防疫宣導圖，因此促成插圖海報的誕生。有趣的是，醫師還是羽海野千花的粉絲，向她透露「《3月的獅子》是我非常喜歡的作品。」讓這起網路上的邂逅更顯奇幻。

羽海野千花自高中出道，代表作《蜂蜜幸運草》曾改編為電影、連續劇，台灣也曾翻拍為偶像劇。自2007年開始以將棋棋士為主角，創作《3月的獅子》，並連載至今，也在近年改編為動畫影集及真人版電影。

在羽海野千花為醫師繪製的防疫插圖海報中，描繪了《3月的獅子》角色在洗手台前一起洗手的可愛模樣，呼籲大家在回家後、飯前都要勤洗手，插圖海報經粉絲翻譯，已有中文、英文等多國語言的版本，於網路上流傳分享。

(中時 )