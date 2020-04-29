今天（29日）下午，北京市宣佈公共衛生應急回應級別下調至二級，這意味著大陸國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離14天，北京「五一」出行的需求應聲上漲。

據「去哪兒網」平台資料顯示，消息發佈的半小時內，「去哪兒網」機票搜索量迅速攀升，北京出發機票預訂量較上一時段暴漲15倍，度假、酒店等其他旅遊產品搜索量也上漲3倍。

據「去哪兒網」資料顯示，截至目前，北京至成都、重慶、上海、杭州、長沙成為預訂量最多的5個航線，深圳、昆明、廣州、西安、廈門、三亞也成為預訂量大漲的熱門目的地。

「去哪兒網」旅遊專家表示，目前北京出港航班還有大量1折左右特價機票，但未來價格將可能出現大幅上升，有「五一」出行計畫的遊客需儘快購票。

此前，京津冀地區健康狀態互認之後，北京「五一」期間至京津冀地區的高鐵車票預定應聲上漲，多條高鐵線路車票快速售罄。

(中時 )