台中市政府警察局局長室臉書「TCPB 局長室」，分享了一張防疫宣傳照片，告知居家隔離者不要到處趴趴走，要不然警察一定會找上你。許多網友一看這張張模仿日本綜藝「全員逃走中」的照片，紛紛歪樓說與日本AV女優上原亞衣引退作品相似度太高，一堆老司機笑稱「小編懂玩」。現在連本尊上原亞衣也在推特上轉PO相關報導了，宅神朱學恒一看後笑說「台中市警局獲得了國際級的關注了」。

台中市警局27日貼出這張宣傳防疫的照片，內容是一群男警，追逐一位戴著口罩逃跑的美女，並打上「逃走中」與「居家隔離者擅離，罰款20萬-100萬元」的提醒。

但照片卻引起老司機熱議，眼尖發現照片激似上原亞衣引退作品《100人中出》，紛紛幽默留言「小編是老司機」、「我想到的是另一種逃走」、「我說那番號呢」。

宅神朱學恒今天也發現上原亞衣本尊回應了，她轉PO相關新聞後在PO文寫個「w（註：笑（わら＝Wara）的意思」。朱學恒說，「台中市警局獲得了國際級的關注了，不認識就不用問了」。許多網友看了秒懂，笑說「台中市警察真是懂得男人的心啊」、「求上車……」、「重點是還被主角本尊引用分享」、「我看到口罩裡面的笑容了」、「抓到就被中....獎罰款喔」。

(中時電子報)