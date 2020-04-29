台北市林森北路錢櫃KTV日前因消防安全問題釀成5死，錢櫃昨日宣布即日起全台錢櫃停業一周。市議員周永鴻說，台中市長盧秀燕也於昨日要求中市公安稽查小組，針對各封閉式娛樂場所進行擴大專案聯合稽查，有多間視聽歌唱場所不符規定被勒令停業改善。

周永鴻指出，市府不能頭痛醫頭，應嚴格稽查所有公共場所，保障民眾安全。針對遭勒令停業之事業單位，周永鴻要求勞工局強力監督停業期間是否照常給薪，務必捍衛受雇者權益。

周永鴻說，雖然市長盧秀燕強調，台中市1至4月常態性跨局處稽查8大行業共計113家次，但其他類型公共場所的公共安全檢查也不能馬虎，市府對公共場所安全的檢查，應該加嚴加密，避免不必要的人禍發生。

周永鴻強調，市府不僅要為所有公共場所的安全嚴格把關，也要強力監督不合格業者於停業期間，按照勞動部規定給付員工薪水，務必捍衛受雇者權益。

(中時 )