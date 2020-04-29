日本R＆B天王平井堅繼2019年12月發行抒情佳作《＃302》後，首度數位發行輕快洗腦的《怪物小姐》作為2020年的第一首單曲，今年5月即將邁入出道25周年的平井堅，以25歲的中毒性歌姬愛繆為原型，創作了這首展現女性深陷在戀愛中卻又不願失去自我的心情之歌。

兩個人第一次見面時，平井堅就提出一起想創作的想法，去年更邀請對方擔任20周年系列公演「Ken’s Bar 20th Anniver-sary Special!! vol.4」的現場嘉賓，平井堅表示，他非常感謝對方接受自己這個大叔的提議，作為平井堅的忠實粉絲，愛繆也說這次合作實現了一個不可置信的夢想。

〈怪物小姐〉的MV更請來了鬼才導演田中裕介操刀，他用123木頭人的手法表現出男女之間喜歡卻不敢喜歡、想靠近卻不敢前進的矛盾心情，歌迷們也能在裡面再次看到情歌王子大秀舞技。《怪物小姐》已數位發行。

(中時 )