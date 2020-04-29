宅食經濟正夯，為深耕美食外送市場，香格里拉台北遠東國際大飯店正式宣布，攜手美食外送平台Uber Eats布局市場，由館內包括：香宮粵菜廳、上海醉月樓、日本料理ibuki，以及遠東Cafe主廚掌杓推出中西日式美饌，單點每道菜式自250元起，4人合菜3,888元不等。

此外，香格里拉台北遠東國際大飯店週一至週五午間另外推出「隨饗隨食 主廚精選外帶餐盒」，中西日式等多樣主題風味選擇，每份180元。可提前兩天預訂，預訂3盒以上即享85折優惠。

香格里拉台北遠東國際大飯店主廚團隊精選適合外送的食材及菜餚，讓賓客在家也能享用精緻美味。《香宮》主廚以特製的鹹蛋黃醬及芥末醬組成的雙味鴛鴦蝦球，色彩粉嫩宛如春天降臨於盤，巧妙搭配兩種別具風味的口感卻又相互呼應；外層裹覆著鹹蛋黃的蝦球，鹹香涮口，而滑綠潤口的芥末醬，以完美比例特製而成，微辣餘韻帶著絲絲美乃滋香甜滋味，沒有芥末傳統的嗆鼻印象，也推翻對蝦球的既定吃法。

中餐廳行政主廚何競業的招牌菜餚「香辣蘆筍美國牛柳粒」，是香港旅遊發展局舉辦的美食之最大賞中獲得牛肉組金獎，亦可在外送平台訂購。外送餐點選擇還有飯店ibuki日本料理餐廳的和風美饌，精選懷石料理餐盒包含鱈魚西京燒、唐揚雞塊、日式燉菜、季節時蔬和手工漬物。

4人分享家庭套餐適合小家庭一起享用，每套只要3,888元。香宮粵式套餐包含：鹹魚雞粒豆腐煲、干燒汁明蝦球、紫蘿炒鴨甫、唐芹淮山伴水香、香宮招牌炒飯。上海醉月樓則有滬式套餐包含：無錫排骨、清炒鮮蝦仁、左宗棠雞、爛糊肉絲白菜、火腿冬菇菜飯。道道功夫佳餚，美味輕鬆上桌。現在於Uber Eats 上點餐，不限消費金額還可獲得愛奇藝VIP會員追劇體驗序號，讓您在家自在享美食配好劇。

(工商 )