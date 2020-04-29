新冠肺炎疫情肆虐全球，許多人都待在家中悶壞了，不過泰國竟有一名46歲英籍男子因在家悶了好幾個月，壓力過大，和他的泰籍妻子發生爭執，疑似將妻子從8樓陽台扔下去，之後雙手合十在原地禱告，2小時後他才向警方坦承自己因在家悶太久，壓力過大才會和妻子發生口角。

根據泰媒報導，泰國羅勇府（Rayong Province）一名56歲的泰籍女子蘇坎達（Sukanda）從8樓陽台摔下，跌落在7樓，女子被送醫後被診斷出髖部骨折，左手臂脫臼，所幸女子意識清楚，並向警方表示，她是被丈夫推下樓的。

當地警方及救援小組抵達現場在搶救傷患時，只見女子的46歲的英籍男子戴夫（Dave）一直站在陽台，沒有任何動靜，且雙手合十似乎是在禱告，不管旁人說甚麼，戴夫仍毫無反應，相關單位只能找來戴夫的友人來勸說。

友人先是在對面陽台不斷對戴夫喊話，但他仍沒有反應，直到2小時後，戴夫才回過神，主動將家門打開並和大樓管理員與移民局官員談話，並透露自己因為在家悶了好幾個月，壓力很大，才會和妻子發生爭執，造成墜樓意外。

據悉，戴夫是合法入境，但目前因疫情關係尚無法回到英國。目前警方將待蘇坎達傷勢復原後再進行談話，以釐清真正墜樓原因。

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(中時電子報)