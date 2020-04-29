flumpool凡人譜成員阪井一生（左起）、尼川元氣、山村隆太、小倉誠司。（相信音樂提供）

「日本國民天團」flumpool凡人譜睽違4年推出全新專輯《Real》，他們去年在超犀利趴10精彩演出，讓樂迷嗨翻，這回也以實際行動寫出多首歌曲回饋歌迷，5月20日零時差與日本同步發行的《Real》台壓版，更獨家收錄兩首中文版主打歌獻給台灣粉絲。

凡人譜為了給台灣歌迷驚喜，獨家收錄兩首主打歌曲中文版，只不過眼看錄音在即，為求能唱出標準中文的主唱山村隆太向歌迷求救，日前率先公布新歌〈HELP〉中文版歌詞，他說：「歌詞真的很難，真的好難喔！接下來也要錄音了，所以我很煩惱該怎麼辦，請大家HELP我。」

凡人譜回歸初心推出《Real》，專輯封面復刻了首張迷你專輯《Unreal》，再度挑戰團員「露肉」尺度，為保持體態，在拍攝前4位團員們除飲食控制外，隆太和誠司分別靠慢跑、健身、以及練習自由搏擊加強運動，到正式拍攝時，4人展現塑身成果，對於成果相當滿意，還不忘強調照片未修片，是「真實」的凡人譜，同時稱讚工作人員，燈光打得好、攝影師拍得好。

在防疫期間，凡人譜也沒閒著，線上接受訪問宣傳新專輯《Real》，在家寫歌構思下半年的巡迴演唱會的內容，期待與歌迷未來見面。更多關於flumpool凡人譜的消息，請上相信音樂臉書粉絲專頁、官網及flumpool凡人譜官網查詢。

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