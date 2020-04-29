繼原創影集《屍戰朝鮮》第一、二季在全球掀起K喪屍熱潮之後，Netflix再推出全新原創影集《人性課外課》，關懷青少年犯罪、深入探討社會現實。該劇28日舉行線上記者會，童星出身的演員鄭多彬坦言這是自己成年後的首部作品，顛覆以往乖巧清純形象，演出不良少女，讓父母一開始還受到不小衝擊。

鄭多彬坦言最先過不去的就是自己這一關，因為角色的個性跟自己相差非常大，在和導演溝通許久之後還是始終放不下自己，幸好在大家的幫忙下才突破框架有所蛻變，也在拍戲過程中由於責任感與壓力感過大哭了很多次，成為她出道至今印象最深的作品。

另一位演員是以《梨泰院Class》翻紅的金東希，他飾演白天是模範生晚上卻違法打工的男學生，他謙虛地表示：「和我的努力和表現相比，似乎受到了更多的喜愛與關心，所以也感受到了不小壓力，但這樣的題材其實在韓國很少見，儘管膽怯卻還是很想挑戰看看。」

金東希透露劇情進行到後來，飾演的角色因情緒相當緊繃而失眠，結果現實中自己也失眠了，「儘管為了投入角色而讓自己充滿了緊張感與壓力，但在看到自己的演出後，感覺不像真實的我，然而在演技上有所突破還是為此感到相當滿足。」

(中時 )