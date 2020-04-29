由於新冠肺炎疫情在美國蔓延，給美國郵政局（US Postal Service) 帶來「毀滅性的」業務下滑，現金流嚴重緊缺，破產危機就在眼前。這對於長年認定郵政業務應由國家經營的台灣人來說，可以說是件不可思議的事情。

美國郵政局是提供美國公共郵政服務的美國聯邦機構之一，歷史悠久，主要資金來源是出售郵資、產品和提供郵政、快遞服務。它是亞馬遜在美國的快遞包裹服務商之一，在美國廣大的農村及偏遠地區，它提供的服務更具競爭力。

前不久，美國郵政局局長梅根‧布倫南發佈聲明，呼籲美國國會立即採取行動支持美國郵政局。他在聲明中表示，估計新冠肺炎病毒大流行將使美國郵政局的淨虧損在未來18個月增加220多億美元，在更長期內增加540多億美元，並威脅到其經營能力。

美國郵政局還表示，與去年同期相比，業務量下降了近三分之一，預計從4月到本財政年度末，郵件量可能會下降50％。如果沒有額外的資金支持，美國郵政或將於6月之前關閉，現金流可能於9月30日前耗盡，不能排除破產的可能性。

美國郵政局請求聯邦政府提供750億美元援助，然而川普拒絕在下一輪的經濟刺激計劃中為美國郵政局繼續提供資金援助。他表示，亞馬遜和聯邦快遞等私營企業收取更高的運費，如果美國郵政局能大幅提高價格，就能賺錢。

儘管目前美國郵政局已通過《新冠病毒援助、救濟與經濟安全法案》獲得100億美元貸款，而款項何時發放目前仍未明瞭。

事實上，美國郵政局在經營上長期面臨困境，此前已多次陷入破產危機。根據美國郵政系統工作組的報告，在過去12年裡，美國郵政累計虧損接近700億美元。

美國郵政服務主要有：普通郵件（First-Class Mail）、營銷郵件（Marketing Mail）、期刊（Periodicals）、國際郵件（International Mail）、包裹運輸（Shipping and Packages）及其他業務。其中，普通郵件與營銷郵件營收占總比高達57.3%，寄遞量比重達91.6%。

據《華盛頓郵報》報道，目前在保持基本郵政和包裹服務的情況下，郵政系統依然以每月20億美元的速度虧損，預計到不了今年10月，郵政系統就會處於中斷服務的險境。

在聯合國下有一個分支機構叫萬國郵聯，是在聯合國層面管理國際郵件流通的一個機在萬國郵聯所制定的郵聯手冊中明確指出，每個國家政府都要指定一個郵政運營機構來保證信件的流通，在郵政術語中被稱為DO(designated operateur)。在台灣，這個被指定的「運營商」就是中華郵政(雖然台灣不是聯合國會員國，但我們依然依循這個規定)，在法國就是法國郵政La Poste，在美國就是USPS。現在川普卻眼睜睜著看著這個運營商倒閉。

這其中就出現了陰謀論，據美國媒體《浮華世界》的深入探討，真下原因恐怕與今年11月的美國大選不無聯繫。

美國郵政系統提供的服務對很多人來說不可或缺。作為亞馬遜、UPS、聯邦快遞和其他物流公司的供應商，美國郵政系統通常為農村和偏遠地區提供「最後一英里」的郵政投遞，對這些人來說，沒有郵局就意味著無法收發郵件和包裹。

《浮華世界》指出，受疫情影響，美國民主黨積極呼籲人們通過郵寄選票的方式參與大選投票，然而川普及其支持者卻以「驚人的坦率」否決了這一提議，認為如果郵寄選票帶來更多選民參與，將可能給共和黨帶來「災難性的」結果。川普曾表示，郵寄選票是「非常糟糕的」做法。

《浮華世界》分析，川普的行為是在「攻擊美國人的憲法權利」，「郵政服務對於遠程投票至關重要，取消郵政服務，有可能正是為了不讓遠程投票發生的另一種方式」。

(中時電子報)