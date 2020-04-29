新冠肺炎疫情有逐漸降溫趨勢，美國醫療官員和職業運動組織在美東時間周二，和美國衛生及公共服務部管理師沃瑪（Seema Verma）開會，討論復賽的可能及相關防疫措施。

出席的職業賽會有美國職棒大聯盟MLB、美國職籃NBA及WNBA、職業美式足球NFL、職業冰球聯盟NHL、職業男子與女子高爾夫協會PGA跟LPGA，加上國家大學體育協會等賽事單位，會中PGA美巡賽是第一個宣布希望近日可以恢復比賽的職業賽事單位，修改後的日程，首場比賽是沃斯堡邀請賽，預計6月8日於德州沃斯堡殖民地鄉村俱樂部展開。

PGA復賽之後的前4場比賽，都將不開放球迷進場，PGA也表示需要為了大家健康安全做好預防措施，比賽中也必須嚴格執行防疫工作。

美國總統川普一直希望北美四大職業運動可以盡快恢復，表示要把體育找回來，近期也會和120位職業聯賽主席與球隊老闆進行電話會議。

(中時 )