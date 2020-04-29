（法布甜執行長張淑卿表示，購買玫瑰花蛋糕，憑母親節DM截角，到店預購優惠現金300元，再送康乃馨香水肥皂花、母親節卡片等。圖／曾麗芳）

隨著母親節的腳步接近，台中糕餅業者紛紛推出蛋糕搶市；其中，知名品牌「法布甜」不僅獻出熱銷的「法式玫瑰蛋糕」，台中大墩店還異業結盟泰晶殿、美加醫美、乾杯、赤鬼牛排及塔拉朵冰淇淋、藍天飯店等11個台中知名店家，推出「療癒快遞」共同促銷案，優惠到7月底。

法布甜造型超吸睛的法式玫瑰蛋糕，已經成為招牌蛋糕，早在一個多月前，就有消費者忍不住提前預訂，就怕限量買不到。

法布甜執行長張淑卿表示，玫瑰蛋糕是採用無蛋製作，與法國進口的玫瑰、覆盆子果泥，搭配日本進口的海藻糖以及手工巧克力，完全符合低糖、低卡路里的健康要求，全家大小都適合食用，即使有慢性病的老人，吃起來也可以沒負擔。

購買法布甜玫瑰花蛋糕，憑母親節DM截角，到店預購可以優惠現金300元，並贈送康乃馨香水肥皂花、母親節卡片以及野餐餐具；另外，自行到店領取，加贈價值150元的中型保冷袋。

近期受到疫情干擾，許多店家生意紛紛大受影響，為了刺激客人上門消費，法布甜台中大墩店攜手泰晶殿、美加醫美、乾杯、赤鬼牛排及塔拉朵冰淇淋、藍天飯店等11個中部知名店家，推出「療癒快遞」共同促銷案，優惠直到7月底。

以法布甜為例，消費不限金額，即送馬卡龍鳳梨酥或檸檬塔；演藝牛鍋則是消費滿1,500元，憑券贈送價值380元的沙朗肉盤一份。

(工商 )