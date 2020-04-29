永大前董事長許瑞鈞今（29）日以個人因素為由，請辭永大董事，目前永大董事及獨董從去年四月全面改選9席降至7席，現任董事長許作名為首的公司派，可掌控2席董事及2席獨董，再度居於上風。

永大去年4月召開股東臨時會，全面改選6席董事、3席獨董，當時日立製作所正值對永大公開收購股權期間，無法表彰公開收購股權，永大現任許作名與寶佳集團等結盟，一舉拿下永大3席董事及2席獨董，日立拿下1席董事，並支持永大前董事長許瑞鈞、前總經理蔡鋒杰兩人以個人名義擔任永大董事，並支持律師黃福雄擔任獨董，總計拿下3席董事、1席獨董。今年元月中旬美國UT Park View請辭永大董事後，出現許作名為首公司派與日立可掌控董事及獨董席次各4席，雙方勢均力敵。

許瑞鈞今日請辭後，日立可掌控永大董事及獨董席次降至3席，又變成許作名當家的公司派居上風。

(工商 )