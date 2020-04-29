兆豐紓困挺企業，已助陣逾2500位企業主。在兆豐金董事長張兆順的督軍之下，過去以承作大企業集團授信為主的兆豐銀，現在也透過紓困的契機開發新的中小企業或小微企業新戶進行授信結構的轉型，根據兆豐銀統計，截至29日止，已協助超過2500名企業主進行紓困融資。

張兆順主事兆豐金3年多來，在業務推動上向來不會為了衝刺排名而燥進，包括聯貸排名等，張兆順向來強調「利差比擴大放款量更重要！」因此不會一味指示內部要衝量，倘若企業戶跟銀行過度殺價，這樣的生意張董寧可不作；此外例如去年八大行庫在衝刺中小企業戶放款時，張兆順也希望應該從上下游產業鏈的關聯性來找新的客戶，才是正途，因此不會要求行員「為量而量」。

而一週前政院對於行庫紓困下達新指令，要求投入最高50萬元的小規模營業人紓困，對此張兆順則站上第一線，要求全體分行一致投入；據兆豐銀內部了解張兆順指令的主管轉述，張兆順並不要求兆豐銀一定要「衝第一」，因為以大企金授信為主的兆豐銀，本身的中小企業戶數本來就不如三商銀、台企銀等來得多，因此張兆順的指令很「中庸之道」：「不一定要前三名，但不能是最後三名！」他認為從紓困業務的受理，其實也可趁機開發一些新客戶，讓兆豐銀的授信結構正好有機會作個調整。

張兆順則指出，透過敦親睦鄰，要求同仁化被動為主動，才有機會轉型成功，希望兆豐銀行的客層能夠涵蓋大、中、小型客戶都要配置。

面對外界質疑推展融資業務是否適宜訂定KPI，兆豐銀表示，為了廣泛提供企業融資管道，金管會也訂有獎勵措施，而銀行推動各項業務制訂KPI十分普遍，惟有加強管理，才得以提升經營的績效，兆豐銀行面對企業轉型的關鍵時刻，制訂KPI有其必要性，而此次客戶面對疫情挑戰，所需資金殷切，又能提升獲利，也是銀行最好的轉型契機，因此對於有功行員亦會給予獎勵，兆豐銀對於KPI內容如何設計，正在研議當中。

兆豐銀也特別分析，中央銀行提供融通資金0 .1%的低成本，信保基金又提供8成5以上，甚至10成保證，銀行風險十分有限，不但對企業營運有利，也對銀行獲利加分，值得全行上下總動員全力支持；由於兆豐銀行的客戶結構主要以大型集團企業戶為主，中小企業及個人金融佔比相對偏低，利用這次「敦親睦鄰」的方式，一方面關懷客戶、一方面推動企業轉型計劃，在這段疫情當頭百業莫展的時間點，兆豐銀行因此特別要求分行要主動出擊，每天每位企金同仁都要外訪，去挖掘中小型規模的企業戶，提供各種配套的資金需求。

(工商 )