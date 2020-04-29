迎接五一連假，六福村主題遊樂園在做好防疫措施之餘，也推出結合防疫概念的超值套票，即日起至5月3日於官網線上預購「51連假限定成人票」，就贈送限量的長頸鹿紋口罩套，總價值1099元，限時預購可享550元的5折優惠。

六福村今年第2季的動物派對慶典活動正熱鬧展開。（六福村主題遊樂園提供）

以往到遊樂園玩設施常常得大排長龍，尤其刺激的人氣遊樂設施如大怒神、大海盜、笑傲飛鷹或是火山歷險等，不過現在到六福村可以省去許多等候時間；此外，今年第2季的動物派對慶典活動也正熱情展開中，每日下午2點都有動物大遊行登場，周末還有限定快閃活動，重金禮聘國際表演團隊，集結魔術、軟骨功、動物摔角、無敵大鐵環等為遊客帶來精彩演出。

活動期間內在六福村官網購買「52連假限定成人票」，即贈送限量長頸鹿口罩套。（六福村主題遊樂園提供）

為讓每位入園遊客玩得開心也能顧健康，六福村每日落實加強防疫措施，包含園區內遊樂設施、室內外休憩桌椅都定時擦拭消毒，並於多處配置酒精提供遊客使用。

六福村行銷經理黃淑芳表示：「園區占地近百公頃腹地寬廣，相當適合民眾出遊小憩，即日起至5月3日，六福村官網線上預購五一連假時尚防疫優惠票550元，即贈限量長頸鹿口罩套。來不及搶購的民眾別擔心，5月1日至5月3日連假期間，身份證字號含2或0現場購票亦可享520元優惠(原價$999)，鼓勵民眾防疫不忘出門深呼吸。」

(中時 )