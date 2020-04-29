聯聚建設總經理王于娟（右）代表捐贈警用巡邏車、防護手套及反光背心，以具體行動回饋社會公益，為維護治安及防疫盡心力。（盧金足攝）

聯聚建設總經理王于娟（右二起）29日代表捐贈警用巡邏車及應勤裝備，台中市警察局第六分局分局長盧廷彰回贈感謝狀表示，企業回饋社會，提升警察同仁士氣。（盧金足攝）

捐車儀式今日由聯聚建設總經理王于娟代表捐贈巡邏車，由警察局第六分局分局長盧廷彰代表接受並回贈感謝狀，表彰企業大力支持地方警政工作的善行義舉。（盧金足攝）

聯聚建設捐贈巡邏車、防護手套及反光背心，以具體行動回饋社會公益。（盧金足攝）

警用巡邏車特點包括以高性能加上先進智聯網配備，提升員警辦案效率、改善執勤用車時的環境，在打擊不法上具有莫大助益。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，聯聚建設公益行善不受影響，29日捐贈警用巡邏車及600套警用背心、防禦手套、帽子等給臺中市警察局第六分局，以具體行動回饋社會，希望拋磚引玉，讓企業及社會各界一起做公益，善意與愛心傳送給社會上需要幫助的人，事業、志業齊步走。

臺中市警察局全力配合防疫政策，推動市長盧秀燕五大防疫任務，聯聚建設董事長江韋侖得知後，即主動表示願意捐贈巡邏車、防護手套及反光背心，以具體行動回饋社會公益，為維護治安及防疫盡一分心力。

捐車儀式昨日由聯聚建設總經理王于娟代表捐贈巡邏車，由警察局第六分局分局長盧廷彰代表接受並回贈感謝狀，表彰企業大力支持地方警政工作的善行義舉。

王于娟表示，實現企業社會責任，為站在第一線的人民保母盡心力，提供警方執行勤務充足配備，守護自身安全，並表達對警察執行公務的欽佩與謝意。

她希望能拋磚引玉，讓企業及社會各界一起做公益，讓善意與愛心傳送到社會給需要幫助的人，捐贈的巡邏車，包括以高性能加上先進智聯網配備，提升員警辦案效率、改善執勤用車時的環境，增加打擊不法的助益。

聯聚建設在臺中市深耕近26年期間，積極投入公益活動，2009年捐贈一部警用巡邏車，昨天再加碼捐贈一部，去年還捐贈一輛加護型救護車予梧棲童綜合醫院，照顧海縣居民健康，在醫療救援、院際轉診及支援公益活動等都能發揮最大功能，挽救更多的生命。

第六分局轄區範圍腹地廣大、涵蓋重要設施、重要產業圈、交通要道，轄區係臺中市西屯區，面積約40餘平方公里，共計39個里。

統轄西屯區6個派出所，分別為西屯派出所何安派出所、協和派出所、市政派出所、永福派出所、工業區派出所，為臺中市區警力重要佈署。其次，聯聚建設還以實際行動捐款支持中華義勇警察發展總會及警察之友會，為讓全心為民眾打拚的警察同仁無後顧之憂。

聯聚建設在建築規畫上，也透過諸多巧思展現敦親睦鄰的人情味，如奉茶水柱讓來往的民眾飲用，廊道石椅、街角藝術，讓市民休憩，傳遞一份濃濃的社會關懷。

聯聚建設秉持以人為本、永續經營及社會責任的使命，在專業領域努力，致力打造安全、實用及兼具美感的建築，並且心懷取之於社會，用之於社會的精神投入社會公益。

近年來更是善舉不斷，包括寒冬送暖－臘八粥結緣活動、補寒士尾牙缺口，贊助紙風車為偏鄉孩童點亮藝術之燈、支持認養柬埔寨貧童計畫，以及幫助大甲阿嬤把家蓋回來等。

聯聚建設致力於教育文化也不遺餘力，大少筆捐贈並整修有121年歷史大同國小校史館及司令臺、整建東海大學老宿舍B House成為師生可以使用的空間，促成知名鞋業大廠負責人聯手逢甲大學培育南向管理人才，更提供培育計畫，讓建築相關科系為畢業前即能做中學、學中做，學生備受各界好評，企業回饋社會，善的循環，讓大家感受到愛的力量。

(中時 )