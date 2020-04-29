家樂福29日對外宣布，其精品超市的新型態「家樂福精選」將於5月1日在重慶蘇寧易購廣場開門迎客，這是家樂福被蘇寧收購之後，家樂福在蘇寧購物廣場開設的第一家精品超市。

《界面新聞》報導，蘇寧指出，「家樂福精選」迎合的是對店面形象、購物體驗、商品品質有著更高的要求的大陸新中產階級，這個精品超市新形態也會被家樂福作為未來幾年重點發展的戰略方向之一。

實際觀察，家樂福精選重慶店為8千平方公尺，但家樂福一名內部員工透露，賣場面積實際是4千多平方公尺，未來的大部分家樂福精選也差不多是同樣面積，提供1萬個左右SKU（存貨量）的商品數，比常規家樂福賣場減少50％以上的品項，增加高端、進口商品比重，注重線上和到家業務體驗。

上述內部人士透露，家樂福今年的開店計畫是30家左右，這其中包括家樂福精選的門店，但未提供具體開店時間表。

事實上，第一家「家樂福精選」已經在北京低調試水，位於北京慈雲寺北里商圈附近，一家從蘇寧旗下超市「蘇鮮生」改造而來的「家樂福精選」已經營業1個月。這家不到3千平方公尺的蘇鮮生在4月初已經更換為家樂福精選，招牌整體形象從家樂福傳統的紅藍色變更為金色，之前店內大面積的餐飲櫃檯、餐桌椅陳設仍然保留，店內增加了換購專區、會員積分等宣傳標誌。目前這家店可以透過美團餓了麼等平台下單，但還不能透過蘇寧易購APP、蘇寧小店、家樂福小程序下單，不過很快就可以和這些平台連接。

據了解，蘇鮮生是蘇寧在2017年前後開設的與盒馬競爭的新零售型態，大眾點評網站顯示，蘇鮮生目前在大陸全國門店數近20家，對於未來蘇鮮生是否將變更為家樂福精選型態，家樂福方面暫未回覆。

(旺報 )