陳美鳳與乾兒子羅志祥。(本報系資料照)

羅志祥、周揚青分手不體面，女方大爆羅志祥渣男事蹟，指控愛了9年的人與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係，還與好兄弟經常舉行「多人運動」，徹底摧毀羅志祥經營多年的演藝事業與暖男形象。此時，乾媽陳美鳳深夜的一篇301字感性發文，更被認為是對豬揚戀的最好開釋，吸引上萬網友讚爆，但其實這也是陳美鳳用25年青春換來的經驗談。

陳美鳳日前深夜一篇感性發文，看似分享自己人身經驗，卻似乎是在對乾兒子羅志祥喊話，「親情、愛情、友情是人生最珍貴的 、不論在任何階段、任何年紀遇見的人。或許隨著時代的改變，很多人對情感的需求與價值也不同了，一份『值得』的情感，會在生活上帶來喜悅，在心靈裡帶來滿足。但情感隨著時間或許昇華、或許變淡了或許有變化...那把心中的鑰匙始終握在自己的手中，要開啟另一扇門還是選擇鎖上記憶...小鳳鳳珍惜當下的一切，雖然也曾有過糾結與困惑，但當決定將鑰匙鎖上，也就要學著放下 ，真正的放下是不再糾結於傷心難過的事！鳯鳯曾給自己設下停、損、點後，將眼光看向未來的道路、現在才能真正享受海闊天空！」

其實陳美鳳這番人生體悟，是用她長達25年的青春換來的！她21歲不顧家人反對，堅持與劉尚謙交往，4年後因為受不了對方花心而分手，劉尚謙也坦承在兩人交往期間，還與熊海靈、華視女主持曖昧不清。之後她在秀場遇到孟飛，交往3年因個性不合分手。

陳美鳳1993年又因為主持節目《歡樂傳真》，與當時僅是執行製作張富相戀7年，傳出因為張富劈腿吳淑敏分手，但張富否認劈腿，表示兩人僅工作有交情，時間久了情也淡去。

最後就是與David的9年婚姻，陳美鳳為初戀男友David付出一切，不僅花錢幫David開公司，還幫他支付前妻贍養費與兒子學費，豈料仍是愛不對人，2012年鬧婚變，David獅子大開口要她一半財產。而這3段戀情與9年婚姻，也徹底葬送陳美鳳25年青春。

(中時電子報)