一名領有身心障礙手冊的20歲自閉兒24日晚間在關新公園內遭不明人士毆打受傷，但因兇手有戴口罩加上自閉兒表達困難，致使無法指認確定對象，母親找上市議員李妍慧陳情，並稱孩子並非首次遭攻擊，盼該區能裝設監視器以及死角加強照明，並希望警方加強巡邏。

李妍慧轉述自閉兒媽媽說法，因自閉兒白天會去工作坊做資源回收，可以自行搭公車行動，平常也持續上認知治療課程，有基本行為能力，並無預期會發生暴力攻擊事件。

當天自閉兒騎著腳踏車與爸媽到關新公園，疑似是因孩子有難以控制的行為被兇手視為挑釁，因而動粗。爸媽當時聽到尖叫聲趕過去，發現孩子已遭毆並流血，目擊者及孩子描述動粗的是一名中年男子。媽媽痛心表示，孩子被莫名攻擊已非首次，一年多前也曾被不明人士捏嘴，不禁懷疑是否同一人所為。

李妍慧指出，事發已快一周，他前往警局了解，得知因自閉兒表達困難無法指認，加上現場無監視器可調閱，讓派出所辦案出現困難，但根據警方說法，推測為騎腳踏車進公園加上吐口水讓兇手視為挑釁而動手。李妍慧表示，就算自閉兒吐口水，也不應出現暴力事件。

因近期出現不少公共場所攻擊事件，李妍慧認為動粗之人為潛在的危機，因正常人並不會隨意毆打他人。李妍慧同時也希望大眾對於自閉症的溝通障礙狀況需要多認識並了解，有些行為動作並非故意，有民眾不理解而誤以為是挑釁而引發衝突。

對此警方則表示對此案高度重視，案發後已積極調閱周圍路口監視器，並有提供數名疑似嫌疑人給目擊證人跟被害人指認，同時在關新公園包括死角及照明不佳處加強巡邏，確保類似情況不再發生。

(中時 )