氣動元件大廠亞德客-KY大陸廠2月配合當地政府防疫而延後開工，致使第一季營收及獲利均比去年同期下滑。今（29）日公布自結第一季合併營收新台幣31.57億元，年減7％，合併稅後淨利4.04億元，EPS從去年3.63元降至2.14元。亞德客4月接單及出貨均優於3月，法人預估，4月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，有機會續創單月新高。

亞德客今日公布自結第一季財報，合併營收及獲利雙雙比去年同期縮水。第一季合併營收人民幣近7.33億元，較去年同期減少1％，改以新台幣計價31,57億餘元，較去年同期減少7％；營業毛利人民幣近3.19億元，較去年同期減少6％，以新台幣計價13.74億元，比去年同期減少11％；毛利率為43.51％。

亞德客第一季營業利益人民幣近1.61億元，較去年同期減少5％，折合新台幣計價6.93億元，較去年同期減少10％；營業利益率21.95％。稅前淨利人民幣近1.34億元，較去年同期減少33％，以新台幣計價5.75億餘元，較去年同期減少36％；合併稅後淨利人民幣近0.94億元，較去年同期減少38％，折合新台幣4.04億餘元，比去年同期減少41％，EPS為2.14元。

(工商 )