努力維持穩定的股利政策。國泰金控29日董事會決定，今年將配發現金股利2元，高於去年的1.5元，若以29日收盤價38.45元來看，股息殖利率達5.2％，國泰金將發出逾263億元的現金，且從2015年開始，國泰金都努力維持2元左右的現金股利政策，連同今年，六年共發逾1,500億元的現金。

國泰金去年稅後獲利638億元，創歷史獲利新高，每股稅後獲利4.76元，但因為子公司國泰人壽去年獲利383億元，創史上次高，考量資本市場波動大，國泰金今年並沒有要國壽上繳現金股利，保留在帳上、充實資本強度，只有國泰世華銀行繳出100億元，最後是金控資金調度，發出現金股利2元。

台灣50成份股的公司已有44家公布股利政策，平均股息殖利率4.3％；15家金控目前只剩台新金與富邦金可能在明天公布股利政策，中信金也尚未公告，已公布的12家平均股息殖利4.8％，國泰金的5.2％是高於平均。

2018年第四季出現股市及債市同步重挫，壽險帳上出現大量未實現跌價損失，去年最考驗國泰金的現金股利發放能力，國泰金表示，去年國壽亦無上繳現金股利，是調動法定盈餘、資本公積，最後發出現金股利1.5元，去年股息殖利率約3.5％。

國泰金現金股利最佳的一年是在2018年，發放2.5元，共發出逾314億元的現金，2017年國泰金稅後獲利567億元，僅是歷史第三高，但因為2018年國壽有上繳100億元的現金，且市場展望平穩，當年才能發出2.5元現金。

2015年國泰金稅後獲利577.7億元，是史上獲利次高，隔年現金股利亦是2元，國泰金是從2014年開始獲利穩定維持在480~638億元之間，2015到今年，現金股利政策力求能在2元附近，即便2018年底遇到股債災，也擠出1.5元現金。

每年發放200~300億元的現金，國泰金這六年共發現金1,520億元，等於已發出超過國泰金一個資本額的現金。

(工商 )