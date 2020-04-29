為將台灣防疫產品能量快速向國際傳播，以解國際防疫之急，外貿協會號召普生、金萬林、偉喬、奎克、大江、工研院生醫所，以及甫成軍的AEP快篩聯盟等7家專業團隊，火速舉辦「COVID-19快篩檢測線上發表會」，27日晚上9點直播，吸引37國、300位全球買主關注。

貿協秘書長葉明水指出，包含保加利亞最大國立醫院Pirogov Hospital、 拉丁美洲最大的免疫生物學和生物製藥生產商Butantan、以及新加坡國家傳染病中心National Centre for Infectious Diseases等均上線洽詢；葉明水說，台灣自2003年經歷SARS風暴，持續保持警戒並致力於傳染性疾病的預防及防護，在全球矚目的首場線上發表會後，貿協也將於5月26日辦理下一場-疫後復工產品發表會，持續將台灣優質防疫產品行銷全球。

陽明大學校長郭旭崧更分享台灣成功防疫經驗，郭旭崧指出，此次參與發表的廠商皆為國內生技產業佼佼者，期能發揮「Taiwan can help」精神為全球防疫做出實質貢獻。其中，AEP快篩聯盟的COVID-19 Antigen Rapid Test (Vstrip)，可用於病毒量尚不大的早期感染者篩檢，最快10分鐘即可獲得快篩結果，線上包括遠在法國、加拿大、印度、波蘭、保加利亞的外商詢問不斷，會後收到近60件詢問。

偉喬生醫的產品涵蓋抗原及抗體檢測兩種，在不同情境下操作活用性大且快速，獲巴西買主積極詢問，更期能爭取代理。

而此次準確率高的PCR核酸檢測特別受買主青睞，包含甫於上週取得歐盟CE(體外診斷醫療器材)認證的普生，準確率超過9成，已出貨到法國、中東、東南亞；奎克生技光電的雙功能(Digital/Quantitative)dqPCR，專用於檢測微量病毒，靈敏度比標準PCR高出10倍，90分鐘可完成6個檢體；也已取得CE認證的金萬林，高靈敏度、高專一性的PCR有望於近期取得美國FDA認證。

工研院成功推出的「疫開罐」標榜高精準、高靈敏、高輕巧和高效率等四大特色，為一大研發亮點；另外大江基因推出的24小時全自動檢測設備，每天可檢測近900個檢體，也在會後隨即吸引大型美商洽詢合作機會。

(工商 )