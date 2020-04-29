白家綺主持民視新節目《醫學大聯盟》，透過藝人來賓組2隊搶答問題，用輕鬆詼諧的風格，讓大家認識嚴肅的醫學知識，28日首播傳捷報，平均收視1.2，最高收視來到2.08，落在白家綺講解醫學新知片段，讓她感動不已，「感謝民視與製作團隊，把內容設定的這麼有趣跟活潑，還有節目來賓活潑又幽默，製作出不少效果跟火花。」

但白家綺當初一個人要獨挑大樑，接下主持棒時，網友曾質疑寫下，「憑她怎麼可能？」當時不少酸言酸語讓她很在意，「我當然也會擔心跟受傷，出道這麼多年第一次挑大樑要hold住一個節目，面對各方的壓力當然會很大，只能全力以赴做到最好。」她還搞笑自稱是「有故事的女人」，沒有在怕的。

白家綺感謝觀眾支持。（民視提供）

白家綺表示：「其實也算是雙喜臨門，因為今天是台灣第4天零確診，只要大家平安，就是值得慶賀的日子。」她希望持續做好節目，把正面能量傳給所有人。

(中時 )