白家綺主持民視新節目《醫學大聯盟》，透過藝人來賓組2隊搶答問題，用輕鬆詼諧的風格，讓大家認識嚴肅的醫學知識，28日首播傳捷報，平均收視1.2，最高收視來到2.08，落在白家綺講解醫學新知片段，讓她感動不已，「感謝民視與製作團隊，把內容設定的這麼有趣跟活潑，還有節目來賓活潑又幽默，製作出不少效果跟火花。」
但白家綺當初一個人要獨挑大樑，接下主持棒時，網友曾質疑寫下，「憑她怎麼可能？」當時不少酸言酸語讓她很在意，「我當然也會擔心跟受傷，出道這麼多年第一次挑大樑要hold住一個節目，面對各方的壓力當然會很大，只能全力以赴做到最好。」她還搞笑自稱是「有故事的女人」，沒有在怕的。
白家綺表示：「其實也算是雙喜臨門，因為今天是台灣第4天零確診，只要大家平安，就是值得慶賀的日子。」她希望持續做好節目，把正面能量傳給所有人。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。