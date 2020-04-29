新人曹楊29日推出全新單曲〈微光〉，他曾被《不能說的秘密》美國百老匯主創團隊相中，擔任音樂劇《不能說的秘密》的男主角「葉湘倫」，演出前他全心投入賣力排練，有一次周杰倫（周董）前往觀看排練時，一見到曹楊就相當欣賞他，不但稱讚他「高高帥帥又會唱，不錯喲」，還將他推薦給杰威爾音樂，成為同門師弟。

曹楊在2017年即已加入杰威爾音樂，直到今年終於推出累積多年創作能量的單曲〈微光〉，這首歌呈現他剛進劇團時的心聲，即使演出跑龍套角色，甚至連台詞都沒有，但對他來說只要有機會上台，每個人都是一道無可取代的〈微光〉。而他為了拍攝MV，還事先偷偷去上潛水課，敬業的態度讓他的水中演出，比導演預期中還要順利。

曹楊在大學畢業之後便進入上海話劇藝術中心工作，熱愛劇場演出的他，在等待《不能說的秘密》海選結果的那段日子，他重複看電影《不能說的秘密》，還買了劇中同款書包，放進一本蕭邦的琴譜，每天騎著腳踏車到劇團工作，非常用功，他也因為在音樂劇《不能說的秘密》表現出色，讓更多人開始認識他。

曹楊29日推出全新單曲〈微光〉。（杰威爾音樂提供）

曹楊擔任音樂劇《不能說的秘密》男主角而打開知名度。（杰威爾音樂提供）

曹楊首次拍攝MV就有水下的演出。（杰威爾音樂提供）

音樂劇出身的曹楊，認為〈微光〉一曲對他來說意義非凡。（杰威爾音樂提供）

曹楊首發溫暖單曲〈微光〉，4月29日全面數位發行。（杰威爾音樂提供）

(中時 )