富邦悍將近期外野手狀況頻傳，胡金龍、林哲瑄受手肘傷勢影響，僅能打擊不能守備，張正偉則是打擊近況不佳，3人今天都不在先發陣容。悍將今日將因為觸身球受傷的戴培峰下放二軍休養，升上近期二軍打擊不錯的申皓瑋，他獲得這難得機會後表示會盡力幫助球隊。

申皓瑋近期在二軍表現不錯，近2場比賽8打數敲出4安打，還有一場猛打賞表現，讓總教練洪一中看見他，在申皓瑋與高孝儀之間選擇前者上一軍，「申皓瑋很年輕，而且這幾場在二軍不錯，這也是考慮因素。」

申皓瑋賽前受訪時表示，這幾場表現比較好，但一開季掌握較差，「一樣每天練球，做好打擊課表，教練給我什麼工作就做好，盡力幫助球隊。」針對昨日內野手李宗賢「客串」外野手，申皓瑋笑說學長表現很棒，「有幾球滿難接的，但他都接到了。」

而戴培峰則是因為昨日遭觸身球擊到右手腕造成挫傷，雖然經過檢查沒有傷到骨頭，但仍會痛，洪總賽前透露戴培峰昨日甚至無法握棒，今日決定先下放二軍休養。

(中時 )