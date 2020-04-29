錢櫃KTV台北林森店惡火造成重大傷亡，主因是火災時現場消防設備都被關閉，台北市長柯文哲29日赴國民黨團進行報告時，北市議員王欣儀詢問柯目前全台北市有多少個營業場所關掉了消防設備？柯卻坦承「不知道」，她要求柯針對此「普遍性現象」拿出具體對策，應對任意關閉消防設備的不肖業者給予裁罰。

王欣儀指出，一般常見業者將消防通報系統關閉的行為，特別是服務業，因消防系統有時會「誤動作」，三不五時警報大響，是業者大忌，或是客人在密閉包廂抽菸，也會容易啟動消防設備，所以平常會關閉，待遇到消防檢查時再將設備打開，且因為屬動態違規，查也查不到。

王欣儀質疑，因為平時關消防通報設備，屬「動態違規，查也查不到」，因此市府有沒有辦法建立新機制，確保業者在市府管控之下不會擅自關掉設備？若沒辦法做到，無論進行多少次的消防檢查，也無法阻止業者關消防通報設備的行為再次發生。

王舉例，現今的「智慧氣網」只要將家用戶的瓦斯用量上雲端，天然氣公司即可透過通訊裝置遠端讀取使用度數，偵測管線洩漏問題，連「瓦斯」都能智慧化偵測及管控，消防通報設備應也要做到智慧管理，一旦業者擅自關閉消防設備，消防局能馬上收到通知。

她建議，北市府既然成立了「台北智慧城市專案辦公室」，是否能建置消防設備安檢智慧物聯網？尤其針對人流多、密閉空間的娛樂場所都應納管，以遏阻業者任意關閉消防設備，強化管理以減少傷亡。

針對消防授信主機透過遠端監控方式，柯回應，將盡速請智慧城市專案辦公室提出方案。

(中時 )