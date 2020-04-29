日本政府為防止新冠肺炎疫情擴大，已在內部協調，將延長「緊急事態宣言」的期限。日本政府16日起籲請全國民眾至5月6日盡量別外出，因疫情至今未能有效控制，故考慮延長解禁的期限。

《時事通信社》報導，有多位政府相關人士透露，政府內部有人主張，應該根據疫情狀況不同，鎖定延長緊急事態宣言的對象地區，但大多數意見傾向全國都道府縣都應統一延長。

日本政府5月1日將召開專家會議，分析全國民眾的行動變化以及疫情擴大和醫療體系的現況。日本首相安倍晉三當天也將召開記者會，再次呼籲日本民眾連休假期中盡量自律，減少外出、見人的機會，同時公布學校與長假後重新開學的方針。

日本政府1日之後仍將仔細觀察疫情的狀況，3至5日預定召開傳染病專家的基本對應方針諮詢委員會，隨後召開政府對策本部會議，決定緊急事態宣言的期限等。

安倍29日在參議院預算委員會上表示，「很遺憾，感染人數仍持續增加。5月6日是否能宣布緊急狀態已經結束呢？嚴竣的狀況依然持續著。」

他也強調，「我現在還無法判斷（是否延長）」，將聽取專家意見後做出最終判斷。至於延長多久，有「延1周」、「延至5月底」、「延1個月左右」等提案。

諮詢委員會成員、日本醫師會常任理事釜萢敏28日表示，日本全國都有必要延長緊急事態宣言的期限。全日本知事會近日也將要求日本政府全國統一延長。

(中時電子報)