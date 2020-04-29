樂天桃猿在與富邦悍將的「師徒對決」中取得4連勝，今日再派卡本特迎戰悍將土投陳仕朋，前5局兩隊攻勢差不多，不過桃猿把握陳仕朋首局亂流先攻2分，最後以5比3取得對戰5連勝，洪一中總教練對上前東家一勝難求。

陳仕朋首局先被敲安、再送出保送，壘上有人時林泓育、陳俊秀串聯安打，助桃猿先攻下2分，不過接下來「熱機」完成，都沒讓桃猿得分。

而卡本特則是首度度上富邦悍將，首局就讓對手難以進攻，前5局僅敲出3支零星安打，5局結束桃猿以2比0領先。

6局上半藍寅倫、林泓育、陳俊秀連3支安打再攻1分，隨後郭嚴文高飛犧牲打帶有1分打點，桃猿以4比0領先；7局上半悍將換投范玉禹，一、三壘有人時藍寅倫再一次高飛犧牲打，5比0領先。

富邦悍將總教練洪一中對上前東家樂天桃猿吞下5連敗。（鄭任南攝）

悍將直到7局下半才有攻勢，范國宸安打，蔣智賢敲安並靠中外野手失誤形成二、三壘有人，林益全滾地球跑者趁機跑回首分，終結悍將連16局無得分窘境。隨後高國麟、申皓瑋敲安，滿壘攻勢桃猿換投黃子鵬，悍將派出陳品捷代打，結果敲出雙殺打結束此局，悍將2比5落後。

8局下半悍將再度靠對手失誤站上一、二壘，蔣智賢安打攻下第3分，不過最後仍由

陳仕朋先發6局被敲7支安打，因為對手攻勢串連而失掉4分，送出5次三振；卡本特則是主投6.1局被敲7支安打，失掉2分不過都非自責分，獲選為單場MVP。

洪一中執教富邦悍將後，先作客桃園球場吞下3連敗，本周回到主場新莊球場仍無法取勝，目前對戰5連敗，不過悍將近期投手、野手都出狀況，甚至「變陣」讓內野手蔣智賢移防外野，洪總傷透腦筋也難為。

富邦悍將先發投手陳仕朋。（鄭任南攝）

(中時 )