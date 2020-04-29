可樂旅遊推出國內旅遊振興方案，並制定「防疫旅遊學」計畫，與全民攜手渡過防疫期。即日起到5月底前，訂房最低23折起，旅遊項目則享每房800元折扣優惠，除了祭出有感方案，也配合政府進行防疫5步驟，讓民眾安心旅行、安全防疫。

台南老爺行旅。（可樂旅遊提供）

為確保旅客安全和健康，可樂旅遊配合政府規定，與合作飯店皆採最高規格防疫標準，並以「半價優惠」享受高規格服務與入住體驗，部份飯店更加碼贈送禮券、免費房型升等、享延遲退房，抑或贈送防疫小品等服務，讓旅人能盡情放鬆、度假無後顧之憂。此次合作飯店包含承億文旅集團的嘉義商旅、桃城茶樣子；老爺集團的5星級新竹老爺酒店、台南老爺行旅，以及台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館背包客房750元起即可入住。

台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館。（可樂旅遊提供）

可樂旅遊也推出國內輕旅行每房折800元的活動，鼓勵遊客遠離人群來暫時喘口氣，且為避免防疫破口疑慮，可樂旅遊嚴選30種以上熱門行程，2至4人即可成行、說走就走，不管是花東漫活、離島啖海鮮、或是到山林享清淨都可選擇。此外，時下最夯的「山林森呼吸」也是重點推薦，甫榮獲脊梁山脈旅遊年的獲獎行程「花蓮童話莊園 · 蝴蝶織羅瓦拉米3日」及「雲境茶霧道 · 祕境阿葉溪2日」，是許多旅客指定參加的重點行程。

此外，只要疫情指揮中心陳部長宣布「零確診」消息，當日可樂官網或粉絲專頁便會立即開放「折扣碼限時領取專區」，旅遊、訂房類產品皆可享200元折扣（促銷品除外），盼重振國人對台灣旅遊的信心。

(中時 )