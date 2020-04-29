自4月2日大陸「瑞幸咖啡」發佈公告承認虛假交易22億(人民幣，下同)以來，資本市場對此事關注程度有增無減。目前，大陸證監會已經派駐調查組進駐瑞幸咖啡多日，這是大陸《證券法》修改之後證監會首次實施長臂管轄權的案件，意味著大陸證券執法進入了新的歷史階段，開啟了證券監管新時代。

瑞幸咖啡之所以備受關注，原因之一是它是大陸境外註冊並在境外上市的公司，在《證券法》修改並實施之前，這類公司並不在大陸證券監管部門管轄範圍之內。但新版的《證券法》明確規定「在中華人民共和國境外的證券發行和交易活動，擾亂中華人民共和國境內市場秩序，損害境內投資者合法權益的，依照本法有關規定處理並追究法律責任。」此規定就是所謂的長臂管轄權。按照新的《證券法》規定，瑞幸咖啡理應受到大陸金融監管部門的監管。

有意思的是，新《證券法》的實施時間是2020年3月1日，瑞幸咖啡在4月2日承認財務造假，注定成為證監會長臂管轄權實踐的第一個案例。

從監管部門的表態可以看出，對此案高度關注。4月3日證監會即發佈聲明稱，對瑞幸咖啡的財務造假行為表示強烈譴責。4月22日，大陸銀保監會負責人表示，瑞幸咖啡財務造假事件性質惡劣、教訓深刻，銀保監會將堅決支持、積極配合主管部門依法嚴厲懲處，對財務造假行為始終保持零容忍的態度，共同維護好良好的市場環境。

行使長臂管轄權是適應大陸金融對外開放之需要。2020年3月1日之前，在大陸國內經營但註冊地和上市地點均不在大陸的公司不受大陸監管，而外國監管部門又難以到大陸國內來對這些公司行使監督權力。這往往被一些別有用心的人利用。在大陸金融服務對外開放程度越來越大的背景下，中外監管部門的合作必然不可或缺。

(中時電子報)